Янукович вручив ключі від автомобілів ветеранам та інвалідам

Президент України Віктор Янукович вручив ключі від автомобілів інвалідам Великої Вітчизняної війни, інвалідам-чорнобильцям та афганцям Одеської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідна церемонія відбулася сьогодні в рамках робочої поїздки В.Януковича до Одеської області.

Соціальна політика держави, підкреслив Президент, передбачає особливу увагу до забезпечення гідних умов життя ветеранів, людей з особливими потребами. «Ми будемо з року в рік покращувати умови життя для ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни. Це наш борг», - сказав він.

«Ми не відступимося від тих зобов’язань, які брали на себе», - пообіцяв В.Янукович.

Водночас прес-служба не уточнила, яку кількість автомобілів передав сьогодні В.Янукович ветеранам та інвалідам Одеської області, додавши, що загалом цього року регіону вже виділено 31 автомобіль.

В цілому зазначили у прес-службі глави держави, у 2012 році на реалізацію програми «Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями» в держбюджеті передбачено 87,4 млн грн - йдеться про можливість надати машини більше 1770 громадянам.

На обліку щодо забезпечення спеціальним автотранспортом по Україні перебувають 83,8 тис. інвалідів. Серед них - 9,5 тис. мають право на першочергове забезпечення автомобілем; 10,5 тис. - на позачергове; 63,8 тис. - у порядку загальної черги.