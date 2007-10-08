Трьом медикам присуджено Нобелівську премію-2007

Нобелівська премія в області медицини в 2007 році була присуджена Маріо КАПЕЧЧІ, Мартіну ЕВАНСУ і Оліверу СМІТІСУ за дослідження стовбурних клітин.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив Каролінський медико-хірургічний інститут.

Учені удостоїлися цієї нагороди за проривні дослідження ДНК, які дали вченим можливість маніпулювати геномом. Поки що - мишачим.

У мотивуванні Нобелівського комітету сказано, що висока нагорода присуджена ученим за "основоположні відкриття в області ембріональних стовбурних клітин і рекомбінації ДНК у ссавців".

Учені створили нову ефективну техніку так званої "направленої модифікації генів" у мишей, яка тепер використовуються в усіх областях біомедичних досліджень, від фундаментальної науки до практичної терапії.

Метод видалення або "вибивання" певних генів у мишей, розроблений цими ученими, дозволив створювати експериментальні моделі багатьох захворювань людини. Тепер на генетично змінених мишах перевіряють дію нових ліків, вивчають розвиток мозку ембріона, механізми імунного захисту.

Престижна премія розміром 10 мільйонів шведських крон (1,54 млн. доларів США) має віддати належне багаторічній роботі міжнародної команди, плоди якої приноситимуть користь людству ще багато років, повідомляє інститут.

М.КАПЕЧЧІ, який народився в Італії, нині є американським громадянином, а М.ЕВАНС і О.СМІТІС родом з Великої Британії.