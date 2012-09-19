Актор Леонід Бронєвой госпіталізований з інфарктом у Києві

Відомий актор Леонід Бронєвой госпіталізований у Київський міський центр серця.

Як повідомив ТСН головний лікар Центру Борис Тодуров, 83-річний актор потрапив до них з гострим інфарктом міокарда.

Л.Бронєвому зробили дуже складну операцію, зараз він перебуває в реанімації. Його стан – стабільно тяжкий.

Л.Бронєвой прибув до Києва 7 вересня разом з іншими артистами московського театру Ленком, який приїхав на гастролі на чолі з художнім керівником Марком Захаровим. Вистави проходили тільки в столиці з 8 по 17 вересня.

Л.Бронєвой зіграв більше 50 ролей в кіно. Найбільш відомі серед них - Мюллера в 12-серійному телефільмі "Сімнадцять миттєвостей весни", Мануйлова в "Агонії", герцога у притчі "Той самий Мюнхгаузен", Велюрова в "Покровських воротах". Також актор зіграв у десятках вистав.