ВР звільняє від сплати збору за провадження торговельної діяльності аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо торгівлі лікарськими засобами у сільській місцевості”. Як повідомляє кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 265 із 322 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачено, що не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб`єкти господарювання як аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності; а також у сільській місцевості у випадку відсутності в ній аптек або їхніх структурних підрозділів - фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії, амбулаторії загальної практики та сімейної медицини.