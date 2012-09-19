Митники вилучили контрабандних цигарок на 15 млн грн

Українські митники впродовж січня-серпня вилучили майже 58 млн штук цигарок на суму близько 15 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

Зокрема, виявлено 2,3 тис. випадків незаконного переміщення тютюнових виробів.

У більшості випадків правопорушень Україна є країною відправлення або призначення, а не походження незаконно переміщуваних тютюнових виробів, зазначили в митній службі.

Найбільшу кількість спроб незаконного переміщення цигарок при ввезенні в Україну митники виявили на молдовському, російському та білоруському кордонах.

Зокрема, на кордоні з Молдовою виявлено 589 випадків, вилучено майже 4,3 млн шт. цигарок на суму понад 1,3 млн грн. На кордоні з Росією виявлено 177 випадків, вилучено майже 1,4 млн шт. цигарок на суму понад 366 тис. грн. На кордоні з Білоруссю – 132 випадки, вилучено понад 11,85 млн шт. цигарок на суму майже 3,2 млн грн.

При вивезенні з України найбільшу кількість спроб незаконного переміщення цигарок виявлено на румунському, польському та угорському кордонах.

Так, на румунському виявлено 561 випадок, вилучено понад 5,8 млн шт. цигарок на суму понад 1,85 млн грн.; польському – 513 випадків, вилучено майже понад 7,3 млн шт. цигарок на суму понад 2,5 млн грн; угорському – 79 випадків, вилучено понад 1,6 млн шт. цигарок на суму майже 287 тис. грн.