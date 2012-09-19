За півроку понад тисячу сиріт знайшли батьків у прийомних сім’ях

За підсумками першого півріччя 2012 року, вдвічі більше дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування в Україні (порівняно з минулорічним показником) змогли реалізувати своє право на сімейне виховання у прийомних сім`ях і дитбудинках сімейного типу.

Про це заявив Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко під час наради щодо підсумків першого року реалізації регіонального проекту «Родина для дитини» у Дніпропетровській області, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

«У першому півріччі 2012 року маму й тата у прийомній сім`ї, дитячому будинку сімейного типу знайшли 1086 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування - це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року - 587», - сказав Ю.Павленко. Загалом, додав він, у 657 дитбудинках сімейного типу та 3636 прийомних сім`ях України виховується 10821 дитина.

«Лідером за кількістю дітей, які виховуються у прийомних сім`ях і дитячих будинках сімейного типу, є Дніпропетровська область», - зауважив Уповноважений Президента. За результатами першого півріччя у прийомні сім`ї та дитбудинки сімейного типу регіону було влаштовано 198 дітей - на 141 більше, ніж торік.

Загалом, поінформував Ю.Павленко, у Дніпропетровській області є 83 дитячі будинки сімейного типу і 345 прийомних сім’ї, в яких виховується 1200 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. «Це є найкращим показником серед регіонів України», - підкреслив він.

Уповноважений Президента з прав дитини висловив переконання, що успішні результати роботи Дніпропетровщини щодо забезпечення права дитини-сироти на виховання в сім`ї стали можливими завдяки об`єднанню зусиль місцевої влади, громадських організацій та соціально відповідального бізнесу. Йдеться насамперед про реалізацію проекту «Родина для дитини» за підтримки Фонду «Розвиток України».

«Головне завдання на наступний період - підвищення якості підготовки прийомних батьків, батьків-вихователів, забезпечення ефективного соціального супроводу таких сімей, контроль за розвитком і вихованням дітей у прийомних сім`ях і дитбудинках сімейного типу», - наголосив Ю.Павленко.

На виконання рішень Ради регіонів та Комітету з економічних реформ, окрему увагу учасники наради приділили аналізу перших місяців роботи у Дніпропетровській області 671 фахівця соціальної роботи, які почали працювати в контексті реалізації соціальних ініціатив Президента України.

Для якісного та повного виконання поставлених главою держави завдань за пропозицією голови Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула спільно з представниками Уповноваженого Президента з прав дитини створено робочу групу, яка опрацьовуватиме новітні методики соціального супроводу сімей з дітьми у складних життєвих обставинах, виявлення таких родин, підвищення професійного рівня соціальних працівників.