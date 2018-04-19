Час вилікує, коли вже усе випробувано

Час лікує - це доведено 27-річною медичною практикою директора науково-медичного центру "Резонанс", кандидата медичних наук Миколи Поліщука. За ці роки він створив власну комп’ютерну технологію лікування важких хронічних захворювань, що дозволяє не тільки лікувати, але й оздоровлювати і продовжувати терміни життя. Технологія резонансної хронофітотапія впливає на власний час хворої людини, який протікає абсолютно по-іншому, ніж у здорової людини. Саме тому не варто дивуватися, що за допомогою такої технології, що має незвичайний механізм дії, лікуванню піддаються ті хвороби, які раніше робили людину приреченою. "Хронос" - час, "фіто" – рослина, допомагають людям, які страждають на складні хвороби. Застосовуються спеціальні закономірності дозування лікарських трав за алгоритмами теорії відносності: "фіто" – змінює, "хронос" - час усередині хворої людини.

ХРОНОТЕРАПІЯ - ЦЕ...

Миколо Андрійовичу, у чому суть хронотерапії?

У здоровому організмі хід власного часу дорівнює ходу часу в навколишній неживій природі. Це означає, що усередині організму здорової людини біологічний годинник відраховує такі ж інтервали часу як і на годиннику організмом (наручних, настінних тощо).

У хворому організмі цей годинник псується - час біжить набагато швидше, тобто “внутрішній” годинник поспішає. Так секундна стрілка у “живому” годиннику робить повний оберт за коротший термін, ніж секундна стрілка на звичайному годиннику (на руці або на стіні). Якщо секундна стрілка на наручному годиннику відміряла 50 або 40 секунд, а в організмі пройшла ціла хвилина біологічного часу, яка зветься індивідуальною хвилиною. Було встановлено, що важче хвороба і що старше людина, то коротшою стає хвилина часу в його організмі.

Найбільшого скорочення ця хвилина досягає у людей, що побували на межі смерті. Так, індивідуальна біологічна хвилина, у людей, що зробили спробу самогубства - лише 22-27 секунд!

Розроблена нами технологія - хронотерапія, дозволяє шляхом дії на обмін речовин хворої людини, збільшити цю зменшену хвилину, зрівнявши її з хвилиною фізичного часу. Людина стає здоровою, коли її власний час 60 секунд всередині рівний 60 секундам фізичного часу. А оскільки резонансна хронофітотерапія має абсолютно інший механізм дії, ніж відомі лікарські препарати, то застосовуючи цю технологію, можливо лікувати цілий ряд хронічних захворювань. Більше того, саме тому, що механізм дії резонансної хронофітотерапії не перегукується з механізмом дії інших ліків.

Таким чином, секрет зцілювального впливу хронотерапії - задіювати величезну силу часу. Відомо, що "час лікує". Це сказано у переносному розумінні. Хрономедицина ("хронос" у перекладі із старогрецького "час") - наука про хід часу в живих організмах, використовує силу часу в найпрямішому сенсі. Ця сила вивільняється, коли лікарські трави застосовуються по законах організації часу. При цьому лікарські трави призначаються в дозуваннях, які щодня змінюються по величині і таку зміну доз поєднується зі зміною часу прийому цих трав. У таких випадках лікувальна сила рослин зростає в кілька тисяч разів (2,5 – 3,6 тисяч разів).

СУЧАСНА МЕДИЦИНА - В ГЛИБОКІЙ ОМАНІ

Чи є у Вас пояснення, чому ліків, методів, сучасної апаратури, а результату – жодного. З кожним роком на Землі кількість хворих збільшується, виникають нові хвороби, все більше народжується хворих дітей...

Сучасна медицина та її методи переживають зараз кризу. Проблема в розумінні, або, точніше сказати, в не розумінні суті хвороби. Прийнято вважати, що основна ознака хвороби - специфічні симптоми. Нібито вони вирізняють одну хворобу від іншої і, якщо позбавити людину цих симптомів, можна зробити його здоровим. Але, окрім специфічних симптомів є і неспецифічні (однакові для всіх захворювань). Відомий канадський патофізіолог Ганс Сельє (номінант на Нобелівську премію 1936 року) довів, що специфічні ознаки хвороби лише 10 %, а загальні - 90 %! І якщо провести аналогію: хвороба - це айсберг, то 10% симптомів завжди будуть над водою, 90 % - під водою!

Методи сучасної медицини направлені саме на видиму, "надводну" частину хвороби. Вона намагається усунути верхівку за допомогою застосування специфічно діючих препаратів. Але скільки б не руйнували надводну частину айсберга, 90 % завжди буде під водою. Через те лікувати хворобу специфічно діючими препаратами спочатку безглуздо! Необхідно усувати неспецифічні симптоми хвороби. Ось тоді йтимуть (автоматично) і видимі причини хвороби. Це прості і очевидні речі. Наша сучасна медицина знаходитися в глибокій омані. Відповідно помиляються лікарі і хворі, яких з кожним роком стає все більше і більше. З 50-х років ХХ століття з`явилося поняття "Епідемія хронічних неінфекційних захворювань". Однією з таких хвороб є, так звана, лікарська хвороба, викликана безсистемним застосуванням синтетичних, хімічних препаратів. Про це пишуть багато учених, і українські, зокрема.

ПІД ВПЛИВОМ ЛІКІВ ХВОРОБА ХОВАЄТЬСЯ У ВСЕРЕДИНУ

Але якби люди не виліковувалися від хімічних препаратів, не було б, напевно, на них попиту? Кількість аптек, наприклад в Києві, стає все більше і більше.

Я - не проти синтетичних препаратів, як таких. Не можна відмовлятися від накопичених знань і досвіду. Але використовувати ці препарати потрібно розумно. Щоб вони лікували, подовжували життя, а не скорочували її. Багато практикуючих лікарів підтвердить мої слова: у більшості їхніх пацієнтів (якщо не у всіх 100%), під впливом сильнодіючих ліків, хвороба не йде, а маскується, ховається у всередину. І як тільки ці препарати відміняють або знижують дозу, хвороба поновлюється ще у важчій формі. Знову приходить аналогія з айсбергом. Згладжений, плоский айсберг (залікована хімічними препаратами хвороба) - особливо небезпечний.

Хрономедицина пропонує в лікуванні абсолютно інший підхід, а саме задіювати іншу форму матерії - час, до якого раніше медицина не могла навіть підступитися, бо час невидимий і нечутний, його не можна налити в чашку і випити як ліки. Медицину завжди ставило в безвихідь це питання, ставило доти, поки не з`явилася хрономедицина, яка примушує час "працювати" особливим лікувальним чином.

При цьому хрономедицина направлена на усунення неспецифічних ознак хвороби, які є у кожної хвороби, а хімічні синтетичні препарати на ліквідацію специфічних проявів хвороби, тобто на усунення тих ознак, які відрізняють одну хворобу від іншої.

У цьому і полягає відмінність між хрономедициною та безліччю препаратів специфічного лікування хвороби. Саме тому хрономедицина і ефективна, і нешкідлива, направлена на суть хвороби, бо неспецифічні ознаки хвороби. Тож хрономедицина може застосовуватися не лише самостійно, але і поєднуватися з будь-яким видом специфічного лікування.

ЧАС - КАТЕГОРІЯ СУТО ІНДИВІДУАЛЬНА

Ви стверджуєте, що це новий напрям в медицині - хронотерапія - може допомогти сучасній медицині вийти з безвиході і позбавитися помилок?

Хронотерапія - напрям зовсім неновий. Він був відомий ще 6 тисяч років тому.

У кожному живому організмі хід часу абсолютно різний. Це легко визначається станом його здоров`я. Швидкість ходу часу найтіснішим чином пов`язана із станом здоров`я самої людини. У нормі у здорової людини, індивідуальна хвилина рівна хвилині фізичного часу. При будь-якому захворюванні (його назва не має значення), а також при стресах, перевтомі, інтоксикаціях, біг часу прискорюється. Тривалість індивідуальної хвилини закономірно зменшується у літніх людей, у спортсменів після невдалих виступів, при прийомі алкогольних напоїв і наркотиків.

Як вимірюється індивідуальна хвилина людини?

Є ряд фізичних показників. Це - температура тіла людини, темп дихання, частота серцевих скорочень, а також дані енцефалограми. Вони визначають стан нервової системи людини. Про скорочення особистого часу свідчить підвищена температура тіла, прискорене дихання - 18-22 дихальних циклів в хвилину, пульс - 90-102 удари в хвилину. Іноді просто вражає, що у деяких людей індивідуальний час може стискатися в два-три рази! Найбільше прискорення часу зафіксоване в організмі психічно здорових самовбивць. Такі дослідження проводила науковий співробітник НДІ неврології і психіатрії ім. Бєхтєрєва, лікар Т.В.Самохіна: досліджуючи хід часу в організмі врятованих в результаті реанімації самовбивць, виявилося, їхній індивідуальний час прискорювався у 2-3 рази!!! Найцікавіше те, що такий показник зовсім не виняток, а завершення якогось ряду закономірної зміни інтервалів часу у різних людей, що підлягли операціям, стресам, інтоксикаціям, перевтомі.

МИ РУХАЄМОСЯ ЗІ ШВИДКІСТЬ 270 ТИСЯЧ Км/сек

Микола Андрійович, Ви стверджуєте, що пізнали суть часу і знаєте звідки воно "береться".

Час це - результат руху з близькосвітловою швидкістю, рівною 270 тисяч км/сек. Саме з цією швидкістю рухаємося всі ми і весь наш світ. Мене зацікавив факт того, що індивідуальна хвилина людини може скорочуватися до 22 секунд. Розгадка цього ховалася у формулі релятивістського уповільнення часу Альберта Ейнштейна, автора теорії відносності (1905 рік). Елементарні розрахунки показали, для того, щоб індивідуальний час людського організму зменшився до 22 секунд, здоровий організм повинен був би рухатися із швидкістю 270 тисяч км/сек.

Через два роки після відкриття теорії відносності, німецькі фізики Планк і фон Лауе (в майбутньому Нобелівські лауреати), дійшли висновку, що кожне тіло, яке рухається з більшою швидкістю порівняно з тілом, що рухається з меншою швидкістю, має впорядкованішу внутрішню структуру і нижчу температуру. З цим погодився і сам Ейнштейн.

Недавно у світ вийшла Ваша книга - "Таємна місія Оранжевої революції".

Я вірю, що Україна повинна зіграти особливу роль у процесі становлення нового світу. Із цього приводу існують вельми серйозні прогнози. На території нашої країни, яка довго була безплідною, відродилося нове Знання, що має якнайдавніше коріння.

Певну роль в цьому процесі повинні були зіграти Україна, Київ, оранжева революція. Існує навіть звернення Нострадамуса до священиків (політичним керівникам) якнайдавнішого міста Оранжа, в якому знаменитий пророк закликає не упустити можливість повороту до сприятливого розвитку подій на світовій арені. Така можливість з погляду Нострадамус виникає саме в Оранжевому місті, а, адже, на карті миру немає і не було ніякого якнайдавнішого міста Оранжа. На карті світу є хіба, що село під такою назвою (у Південному Франції). Оранжевим було три роки тому місто Київ. Звертає на себе увагу, що Київ розташований на 50-ій широті в 50-ій широті, і саме Бофісфен вкаже якийсь новий шлях "завдяки дарам і привабливішим мовам". Це дуже важливі вказівки, про які невідомо ні лідерам оранжевої революції, ні іншим лідерам.

Внаслідок аналізу багатьох даних вдалося скласти дуже інтригуючу мозаїку політичних подій і наукових відкриттів: тут не тільки 50-а, але і 48-а широта (м. Донецьк розташований, наприклад, на 48,04 градуса північної широти), нове знання, яке сприяє продовженню життя людини, привабливою мовою може бути не тільки український, про і мова науки, що дозволяє звести в єдину ясну картину знань.