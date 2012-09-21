У понад 50% українців - хронічна депресія

Більш як 50% українців не можуть назвати себе здоровими. Такими є дані цьогорічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, які наводить Радіо «Свобода».

Лікарі стверджують, що головна причина недугів українського суспільства – хронічна депресія. Здебільшого люди хворіють через апатію до власного здоров’я. Утім, за словами експертів, доки здоров’я громадян не є пріоритетом для влади, доти чисельність хворих не зменшиться.

Заслужений лікар України, професор Ольга Богомолець наголошує, що щороку здоров’я українців погіршується через погану екологію, високий рівень алкоголізму серед населення, і як наслідок – розвиток епідемій різного характеру. Утім, 90% хвороб українського суспільства спричинено власним небажанням людей бачити себе здоровими.

За словами О.Богомолець, «відсутня не просто культура здоров’я, щоб люди дбали про себе, а відсутнє й бачення людьми можливостей майбутнього свого життя в Україні. Внаслідок цього, особливо серед чоловіків, дуже високий рівень і алкоголізму і тютюнопаління. Усе це пов’язано з хронічною депресією населення України».

За даними американського інформаційного агентства «Bloomberg», у рейтингу країн світу за станом здоров’я громадян Україна посідає 99-те місце. За словами голови Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я Олега Мусія, така позиція України у світі є цілком обґрунтованою. Українці не отримують необхідну медичну допомогу через відсутність належного фінансування медицини, зауважив О.Мусій в коментарі Радіо «Свобода».

При цьому О.Мусій відзначив, що «на охорону здоров’я держава дає тільки 3,5% від ВВП. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, якщо фінансування менше 6%, то охорона здоров’я взагалі існувати не може. І слід розуміти, що людям доводиться виплачувати зі своєї кишені. Насправді, для держави не є пріоритетом здоров’я власних громадян».

За прогнозами, які оприлюднила голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я, член фракції Партії регіонів Тетяна Бахтєєва, через 10 років в Україні чисельність населення становитиме близько 38 мільйонів людей. Якщо такі тенденції зберігатимуться, то за 50 років українців залишиться не більше 12 мільйонів.