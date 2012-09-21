Понад 50% українців не можуть назвати себе здоровими. Головна причина – депресія

11:51, 21 вересня 2012
Країна
2

90% хвороб спричинено власним небажанням людей бачити себе здоровими... Відсутня не просто культура здоров’я, щоб люди дбали про себе, а відсутнє й бачення людьми можливостей майбутнього свого життя в Україні...

Більш як 50% українців не можуть назвати себе здоровими. Такими є дані цьогорічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, які наводить Радіо «Свобода».

Лікарі стверджують, що головна причина недугів українського суспільства – хронічна депресія. Здебільшого люди хворіють через апатію до власного здоров’я. Утім, за словами експертів, доки здоров’я громадян не є пріоритетом для влади, доти чисельність хворих не зменшиться.

Заслужений лікар України, професор Ольга Богомолець наголошує, що щороку здоров’я українців погіршується через погану екологію, високий рівень алкоголізму серед населення, і як наслідок – розвиток епідемій різного характеру. Утім, 90% хвороб українського суспільства спричинено власним небажанням людей бачити себе здоровими.

За словами О.Богомолець, «відсутня не просто культура здоров’я, щоб люди дбали про себе, а відсутнє й бачення людьми можливостей майбутнього свого життя в Україні. Внаслідок цього, особливо серед чоловіків, дуже високий рівень і алкоголізму і тютюнопаління. Усе це пов’язано з хронічною депресією населення України».

За даними американського інформаційного агентства «Bloomberg», у рейтингу країн світу за станом здоров’я громадян Україна посідає 99-те місце. За словами голови Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я Олега Мусія, така позиція України у світі є цілком обґрунтованою. Українці не отримують необхідну медичну допомогу через відсутність належного фінансування медицини, зауважив О.Мусій в коментарі Радіо «Свобода».

При цьому О.Мусій відзначив, що «на охорону здоров’я держава дає тільки 3,5% від ВВП. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, якщо фінансування менше 6%, то охорона здоров’я взагалі існувати не може. І слід розуміти, що людям доводиться виплачувати зі своєї кишені. Насправді, для держави не є пріоритетом здоров’я власних громадян».

За прогнозами, які оприлюднила голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я, член фракції Партії регіонів Тетяна Бахтєєва, через 10 років в Україні чисельність населення становитиме близько 38 мільйонів людей. Якщо такі тенденції зберігатимуться, то за 50 років українців залишиться не більше 12 мільйонів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter