Українці мало їдять молока і яловичини

Прем`єр-міністр Микола Азаров відзначає низьке споживання українцями молока і м`яса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у п`ятницю, 21 вересня, в Тернопільській області під час наради з головою Ради Федерації працедавців України Дмитром Фірташем з питань розвитку агропромислового комплексу і сільських територій України.

"У нас немає дефіциту (на молочну і м`ясну продукцію - УНІАН), але й така цінова позиція, що споживання масла вершкового у нас значно нижче за фізіологічну норму. Споживання м`яса яловичини у нас значно нижче за фізіологічну норму для людини", - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, в травні 2012 року міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк заявляв, що середній обсяг споживання м`яса одним українцем у 2012 році, порівняно з минулим роком, збільшиться на 1,2 кг і досягне 52,5 кг.

Він зазначив, що збільшення споживання м`яса відбудеться за рахунок підтримки виробників, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби.

Нагадаємо, виробництво м`яса в Україні в січні-серпні 2012 року підвищилося на 0,5% проти аналогічного періоду 2011 р. – до 1,88 млн. тонн (у живій вазі). При цьому виробництво молока за вказаний період збільшилося на 2,5% - 7,9 млн. тонн.

Україна в 2011 році збільшила виробництво м`яса на 3,5% проти 2010 р. – до 3 млн. тонн і скоротила виробництво молока на 1,4% – до 11,1 млн. тонн.

За інформацією Державної служби статистики України, в серпні п.р. у виробництві молочних продуктів і морозива ціни знизилися на 0,3%, м`яса і м`ясних продуктів - на 0,1%.