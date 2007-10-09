На Полтавщині 13 осіб отруїлись на весіллі

Впродовж 8 жовтня до інфекційного відділення Миргородської центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 13 осіб, які 7 жовтня святкували весілля у с. Попівка Миргородського району Полтавської області.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, усього на весіллі перебувало близько 100 осіб.

Станом на 6.00 вівторка в інфекційному відділенні на лікуванні залишаються усі 13 госпіталізованих. Стан здоров`я потерпілих - задовільний. Ситуація знаходиться на контролі обласної СЕС.