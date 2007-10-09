Сира морква покращує роботу легенів

Сира морква вже давно визнана одним із найкорисніших продуктів. Як правило, рекомендують цей овоч маленьким дітям, проте й дорослим корисно включити до свого раціону моркву. Останні дослідження учених показали, що морква містить бета-каротин, який покращує роботу легенів, як у людей, які не палять, так і у завзятих курців.

Бета-каротин є попередником вітаміну А і має антиоксидантні властивості (перешкоджає утворенню вільних радикалів, які пошкоджують дію на клітини). Бета-каротин міститься в моркві, червоному перці, гарбузі, манго й інших червоних і жовтогарячих овочах і фруктах, а також в шпинаті і брокколі. Вітамін Е також є могутнім антиоксидантом. Основними джерелами вітаміну Е служать рослинні масла, авокадо, насіння соняшнику, жирна риба, яйця.

На думку учених, позитивний ефект бета-каротину і вітаміну Е пов`язаний з їх антиоксидантними властивостями: ці речовини блокують вільних радикалів, що утворюються в легенях при дії тютюну і деяких інших чинників, зокрема, що забруднюють агентів, які містяться в повітрі. Проте не варто забувати, що хоча бета-каротин і вітамін Е позитивно впливають на функціонування легенів, ці речовини не здатні захистити курця від інших наслідків шкідливої звички, зокрема, від раку легенів і серцево-судинних захворювань.

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