Жінці видалили груди через помилку лаборанта

Мешканка Нью-Йорку домагається в суді компенсації за фізичну і моральну шкоду, нанесену їй операцією з видалення обох молочних залоз, проведеною без будь-якої необхідності.

Жінка потрапила на операційний стіл через помилку лаборанта, що переплутав зразки тканин пацієнток.

35-річна мати двох дітей Деррі Ізон перенесла подвійну мастектомію два роки тому, після того, як за наслідками біопсії у неї була виявлена агресивна форма раку молочної залози.

Незабаром лікарі, які спостерігали за станом хворої, проінформували її про те, що вона ніколи не страждала на онкологічні захворювання.

Як з`ясувалося, причиною помилкового діагнозу стала неправильна маркіровка зразків тканин у лабораторії CBL Path.

За словами жінки, наслідки операції заподіюють їй нестерпних фізичних і душевних страждань. Сума компенсації, яку вона має намір відсудити у лабораторії, не називається.

Адвокат Деррі Ізон повідомив журналістів, що його клієнтка не має претензій до оперуючих її хірургів, оскільки вони були введені в оману помилковими даними, наданими лабораторією.

Корреспондент.net