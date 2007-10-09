В Ужгороді ведуть боротьбу з інсультом

Боротьбу з інсультами - оголосили в Ужгороді. Там розпочалася міжнародна конференція щодо протидії серцево-судинним захворюванням.

За статистикою, саме ці недуги, найчастіше стають причиною смерті українців. Хоча, медики визнають, що проблема - не стільки медична, як соціальна.

Та зазвичай інсульт - це або смерть, або пожиттєва інвалідність. І якщо раніше він вражав престарілих, то нині - навіть тридцятирічних.

Микола Поліщук, нейрохірург: « Серцево-судинні захворювання займають 62% в структурі смертей серед усіх хвороб. Минулого року було зареєстровано більше 106 тисяч інсультів і 50% хворих померли, а ті 50% стали залежними інвалідами. Це вже загроза національній безпеці України».

Аби їй протидіяти, торік українські неврологи, нейрохірурги, кардіологи і навіть пацієнти та їхні родичі, об’єдналися у найбільшу громадську асоціацію "Боротьба з інсультами". Новітні методи лікування поставили в один ряд із профілактикою. Кажуть, люди добре знають як вберегтися від карієсу, та зовсім не вміють допомагати своєму серцю та мозку.

Олександр Туранчич, заступник директора Закарпатського центру нейрохірургії: «Взагалі-то якщо людина відчуває оніміння, слабкість або порушення мови, головні болі незрозумілі, одразу треба звертатися до лікаря».

Та все ж медики наголошують, хоч здоров’я - це приватна власність кожної людини, без підтримки держави його не вберегти. Запевняють, як тільки люди відчують впевненість у завтрашньому дні, інсульти стануть великою рідкістю.

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