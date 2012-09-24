Софяник успішно здійснив заплив із Туреччини до Кіпру і назад

Севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України Олег Софяник успішно здійснив свій черговий надмарафонський заплив із Туреччини до Кіпру і назад. Як повідомив кореспонденту УНІАН голова громадської організації "Об`єднання підтримки розвитку молоді та спорту в Севастополі", що організувала заплив, Олександр Синявський, спортсмен стартував 16 вересня об 11-й годині ранку з пляжу м. Анамур, а 20 вересня фінішував на пляжі міста Гапазіша (на схід від міста Аланія), о 18-й годині 15 хвилин. Під час всього запливу плавця супроводжувала турецька яхта "Сінан паша". Як повідомив плавець в телефонній розмові, заплив проходив непросто, дув сильний стрічний південний вітер, пливти було дуже важко. О.Софяник плив по 4 години, потім 1 годину відпочивав на яхті.

До берегів Кіпру плавець підійшов 17 вересня о 23-й годині 11 хвилин, на пляж м. Гірне (північний Кіпр). Один день О.Софяник відпочивав в цьому місті. 19 вересня о 12-й годині він стартував з пляжу Гірне і взяв курс на побережжя Туреччини. Під час запливу дув сильний попутний південний вітер і течія знесла спортсмена на багато кілометрів на захід від Анамура, тому в четвер той фінішував на пляжі м. Газіпаша.

За словами О.Синявського, цей заплив був для О.Софяника тренувальним у рамках запливу через Атлантичний океан від берегів США до побережжя Франції, який заплановано на 2013 рік .

Довідка УНІАН. О.Софяник здійснив вже більш як 50 марафонських запливів, найдовший з яких – через Південно-Китайське море (350 км). Перепливав також Середземне море, Мармурове море, пролив Босфор (уздовж і поперек разом із журналістом Романом Черненком), пролив Дарданелли. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 км уздовж берегів Криму. Відомий також запливами в холодній воді в зимовий час. Не визнає плавальних басейнів і тренується цілий рік у морі.