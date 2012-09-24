До кінця вересня в Україні буде тепло

Український гідрометцентр прогнозує, що до кінця вересня в Україні збережеться тепла погода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив заступник директора Українського гідрометцентру МНС України Анатолій Прокопенко.

Він додав, що місяця також на більшій частині території України буде суха погода.

Зокрема, з 24 вересня в Україні буде без опадів, температура вдень становитиме 14-19 градусів.

25 вересня на деяких територіях очікуються дощі. Разом з тим температура повітря вдень становитиме 18-24 градуси, а на півдні – до 28 градусів.

Такий самий температурний режим збережеться й наступного дня.

27-28 вересня у більшості регіонів України буде без опадів, а температура становитиме 22-27 градусів, а на півдні – до 30.

Трохи прохолодніше буде 29-30 вересня, у ці дні температура становитиме 18-24, а на півдні – до 28 градусів.

А.Прокопенко додав, що на Півдні тепла погода утримається до 10 жовтня і в середньому становитиме близько 20 градусів.

