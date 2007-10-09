Лікування раку може вплинути на серце

Згідно результатам нового дослідження, жінки, які пережили рак грудей, піддаються небезпеці появи побічних ефектів від вживання хіміопрепаратів. Негативним наслідком курсу лікування раку, як затверджують учені, може стати захворювання серця. У зв`язку з цим думки медиків розійшлися відносно того, чи дійсно хіміотерапія є лікувальною.

Препарати для лікування раку грудей ослабляють жіноче серце. Про це було відомо і раніше. Проте тепер американські учені довели, що альтернативна медицина є не гіршою за сучасну хіміотерапію.

Також учені відзначають, що токсичні препарати є лише одним із чинників порушення серцевої діяльності після курсу лікування раку грудей. Іншими причинами є стрес, знижена фізична активність, а також збільшення маси тіла.

За словами доктора Памели Дуглас (Pamela Douglas) з Університету Дьюка в США, хіміотерапія є небезпечною для жінок. Крім того, це не поодинока небезпека, а ланцюг взаємозв`язаних порушень, які можуть мати дуже негативні наслідки для жіночого організму.

Інший дослідник, доктор Денніс Слемон (Dennis Slamon) з Онкологічного центру імені Джонсона при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, провів дев`ять наукових аналізів, які показали, що в США, а також в інших країнах, лише 20% пацієнтів, у яких пухлини досягають стадії гіперактивності гену Her2, ефективно чутливі до препаратів для лікування раку грудей.

І лише ті, хто володіє також підвищеною активністю ТороII (а це тільки 8% жінок), можуть дійсно одержати покращення від вживання препаратів цієї групи.

«Здоровье Украины»