Конференція, присвячена Всесвітньому дню охорони психічного здоров’я

Завтра, 10 жовтня, з нагоди Всесвітнього дня охорони психічного здоров’я в Палаці мистецтв „Український дім” відбудеться конференція „Соціальний аспект інтеграції в суспільство людей з проблемами психічного здоров’я”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики, з 10.20 до 11.00 у прес-центрі (1 поверх) відбудеться прес-конференція “Усі різні – усі рівні” - Європейський рік рівних можливостей про протидію дискримінації людей з проблемами психічного здоров’я” за участі представників органів влади, а також українських та міжнародних громадських організацій.

З 11.00 до 15.00 у приміщенні „Зала презентацій” (5 поверх) відбудеться конференція „Соціальний аспект інтеграції в суспільство людей з проблемами психічного здоров’я.

У роботі конференції братимуть участь представники центральних органів виконавчої влади, головних управлінь праці та соціального захисту населення, міжнародної та всеукраїнських громадських організацій інвалідів.

На засіданні розглядатимуться питання інтеграції у суспільство людей з проблемами психічного здоров’я, медичні аспекти їх реабілітації, освіта, працевлаштування та створення робочих місць для осіб з обмеженими можливостями. Також буде представлено досвід регіонів у вирішенні даних питань.

Акредитація на заходи проводиться сьогодні до 18.30 прес-службою Міністерства праці та соціальної політики за телефонами: 289-35-62, 289-05-37, 226-24-01.