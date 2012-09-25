Уряд Японії передав медобладнання лікарні на Хмельниччині

Уряд Японії передав Старокостянтинівській центральній районній лікарні нове медичне обладнання на суму понад 100 тисяч доларів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, офіційна передача медобладнання відбулася у понеділок за участю Надзвичайного та Повноважного Посла Японії в Україні Саката Тоічі.

За кошти японців придбано таке обладнання: сучасні відеоколоноскоп, відеогастроскоп та бронхофіброскоп, відеоцентр та відеомонітор ендоскопічний, стійка ендоскопічна, відсмоктувач ендоскопічний, джерело світла ендоскопічне та інструментальний набір для біопсії.

“Ними комфортно працювати та отримувати інформацію про стан здоров’я пацієнта. Така допомога якраз на часі. Ця діагностична апаратура поставить на новий рівень обстеження шлунково-кишкового тракту”, - зазначив головний лікар районної лікарні Леонід Семенюк.

Закупівлю медичного обладнання реалізовано в рамках Програми безвідплатної допомоги Проектам людської безпеки “Кусаноне”, що спрямована на підтримку проектів, представлених неурядовими організаціями та іншими неприбутковими установами.