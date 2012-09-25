У Комітеті ВР з питань охорони здоров'я відбудуться розширені слухання

Завтра, 26 вересня, Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров`я проведе розширені слухання на тему: «Реформування системи медичного обслуговування населення і перспективи введення обов`язкового медичного страхування в Україні».

Як повідомляється на сайті парламенту, слухання почнуться о 14.30 в будівлі ВР (Київ, вул. М.Грушевського, 5).

У слуханнях візьмуть участь голова Комітету ВР з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва, голова Комітету Державної думи РФ з охорони здоров`я Сергій Калашников, голова Комісії Парламенту Республіки Молдова із соціального захисту, охорони здоров`я і сім`ї Володимир Хотіняну, міністр охорони здоров`я Республіки Молдова Андрій Усатий, в.о. керівника бюро ВООЗ в Україні Ігор Поканевич.

Також у слуханнях візьмуть участь представники МОЗ України, міжнародних і громадських організацій, експерти та інші.

Акредитація проводиться до 18.00 25 вересня за телефоном 068-340-89-36.