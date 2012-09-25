Азаров обіцяє переобладнати лікарні сучасною технікою

Уряд України в 2013 році за рахунок державного замовлення планує переобладнання медичних установ сучасною технікою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив на Міжнародному науково-технологічному форумі «Наука, інновації, технології – 2012».

«Ми домовилися, що на 2013 рік ми зробимо велике держзамовлення з тим, щоб наші медичні установи переобладнати сучасною медичною технікою високої якості», - сказав М.Азаров.