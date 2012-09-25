Введено розмір граничних надбавок для цін на ліки

Кабінет міністрів України встановив розмір граничних надбавок на ціни на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

Текст відповідної постанови від 24 вересня № 880 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955" оприлюднено на Урядовому порталі.

Документом встановлено, що на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) та обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів, визначеного Міністерством охорони здоров’я, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки виходячи із закупівельної ціни, що не перевищують такі розміри: до грн. 100 включно - 25%, більше 100 до 300 грн. включно - 23%, від 300 до 500 грн. - 20%,від 500 до 1000 грн. - 15%, більше 1000грн. - 10%.