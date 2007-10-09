Нігерійська професорка закликає до повальної йодизації українців

В Україні необхідно провести масову йодизацію населення, вважає генеральний директор Національної агенції контролю за ліками та продуктами Нігерії професор Дора Акунілі. Про це вона повідомила на сьогоднішній прес-конференції, що проходила у рамках Ш Міжнародної конференції з біоетики.

Як повідомив кореспондент УНІАН, пані Акунілі поділилася досвідом впровадження загальної йодизації в Нігерії та висловила свою занепокоєність щодо ситуації з йододефіцитом у нашій країні. Вона закликала українську владу взяти під свій контроль цю проблему і змусити усіх виробників обов’язково йодувати усю сіль. Пані Акуліні навела також, як позитивний, приклад Туркменистану, де з 1998 року, за наказом президента Ніязова, йодується 100 % солі. Дора Акунілі зауважила, що повальна йодизація не шкодить здоров’ю людини – його надлишок виводиться з організму.

Натомість доктор біологічних наук імунолог Катерина Гаркава, доводить, що йодат калію (КІОЗ), яким планують йодувати сіль, - це токсична отруйна речовина штучного походження і потужний окислювач. Вона зразу ж потрапляє до крові, а відтак перевищення норми відбувається дуже швидко. Надлишок йодованої солі та безконтрольне використання може призвести до розладів імунної та ендокринної систем, спричинювати виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, аж до утворення у органі дірок. Рішення слід приймати лише після завершення програми досліджень щодо йодного балансу українського населення, вважає вона.