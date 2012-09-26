Азаров розповів, коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон

Опалювальний сезон в Україні поетапно буде розпочато у першій декаді жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола Азаров повідомив у середу, 26 вересня, на засіданні Кабінету міністрів.

«З першої декади жовтня опалювальний сезон має поетапно стартувати по всій країні», – сказав М.Азаров.

Він звернув особливу увагу на необхідність безперебійного постачання населення і всіх установ теплом і гарячою водою.

«Головне, щоб було тепло і гаряча вода у лікарнях, поліклініках, школах, дитячих садках, багатоквартирних будинках. Щоб опалювалися приміщення, а не асфальт, під яким проходять тепломережі. Тому що з такою ціною на газ - це дуже дорога розкіш. Попереджаю усіх, щоб потім ніхто не ображався. І якщо хоч один дитячий садок або лікарня опиняться без тепла, то керівники, які за цю ділянку відповідають, будуть звільнені з роботи без зайвих розмов», – сказав М.Азаров.

Він доручив профільним міністерствам і відомствам за час, що залишився до початку опалювального сезону, ще раз перевірити готовність об`єктів до осінньо-зимового періоду.

Як повідомляв раніше УНІАН, за інформацією прес-служби Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, станом на 1 вересня в Україні до майбутнього опалювального сезону було підготовлено з видачею паспортів готовності більш як 184 тис. житлових будинків, що становить 89,4% житлового фонду країни.

Високі показники з комплексної підготовки будинків до зими зафіксовані у Дніпропетровській області (100%), низькі показники – у Луганській (77,5%) і Херсонській областях (79,8%).

Також до опалювального сезону підготовлено 92,8% котельних (22 тисячі). У Дніпропетровській і Запорізькій областях рівень готовності котельних досяг 100%. Низькі показники підготовки котельних спостерігаються у Сумській (86,5%) і Луганській (85,5%) областях.

У міністерстві відзначили, що найкращі показники з ремонту і заміни водопровідних мереж - у Дніпропетровській (100%) і Запорізькій (100%) областях. Найнижчі показники - в Луганській (80,8%) і Чернівецькій (83,1%) областях. У Дніпропетровській області роботи з ремонту і заміни каналізаційних мереж виконано у повному обсязі. Найнижчий показник з даного виду робіт - у Херсонській області (75%).

Всього у країні підготувати до осінньо-зимового періоду передбачено 207 285 житлових будинків, зокрема 176 926 житлових будинків комунальної власності, 18 681 житловий будинок ОСББ і ЖБК, 1 588 житлових будинків колективної власності і 10 900 будинків відомчого житлового фонду.