10 жовтня - Всесвітній день психічного здоров`я

Всесвітній день психічного здоров`я відзначається з 1992 року, за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров`я. Видаються тематичні журнали міжнародних психіатричних організацій, розсилаються звернення в урядові структури і органи охорони здоров`я, що закликають взяти участь у міжнародному русі.

Всесвітня організація охорони здоров`я заявила, що на сьогоднішній день на планеті існує більше 450 мільйонів людей, які страждають психічними захворюваннями. А в західних країнах кожна сьома людина є або параноїком/шизофреніком, або схильна до депресій і алкоголізму.

Метою Всесвітнього дня психічного здоров`я є скорочення поширеності депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії, розумової відсталості.

Зростанню захворюваності сприяють інформаційні перевантаження, політичні і економічні катаклізми в країні, а передвісниками захворювань є стреси.

Сучасне життя саме по собі сприяє стресам: зміни в житті політичному, економічному, проблеми на роботі, та й просто поїздка в громадському транспорті призводять до того, що людина починає звикати до своїх стресів, а так і до депресії недалеко.

Стреси стали складником життя сучасної людини. Люди борються з ними, не замислюючись про те, що потрібно не боротися, а не допускати їх.

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