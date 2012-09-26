Завтра в Україні буде літо

У четвер, 27 вересня, в Україні температура вдень підвищиться до 28° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в країні мінлива хмарність. Без опадів, вночі та вранці подекуди туман. Вітер південний, на Лівобережжі - південно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах - окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 10-15°, на узбережжі морів - до 20°, вдень - 23-28°; в Карпатах та горах Криму - вночі 8-13°, вдень - 15-20°.

По Київській області без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-15°, вдень - 23-28°.

По м. Києву без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-11°, вдень - 24-26°.

26 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-22°, в Дніпрі біля Києва - 17°.