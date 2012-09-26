У аптеках України є понад 2,7 млн доз вакцин від грипу

У роздрібній мережі аптек України в наявності понад 2,7 мільйонів доз вакцин від грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров`я Олександр Толстанов.

За його словами, лише в роздрібній мережі в наявності понад 12 мільйонів упаковок лікарських засобів, які потрібні для надання допомоги у разі захворювання на ГРВІ.

«Серед них понад 2,7 мільйонів - це вакцини, й це набагато більше, ніж у 2010 році”, - сказав О.Толстанов.