В Україні створять держслужбу трансплантології та донорства

До кінця 2012 року в Україні буде створено державну службу трансплантології та донорства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров`я Олександр Толстанов.

"Треба почати зміни в діючих законах, і саме зміни в діючих законах дадуть можливість нам, як нашим сусідам білорусам, використовувати таку можливість. І дійсно, у нас є кадри, можливість, і у нас є технічні засоби для того, щоб широко використовувати ці речі. Я впевнений, що до кінця року ми вирішимо це питання, воно потребує і законодавчих змін, і структурних відповідних змін у тій системі, яка існує", - сказав О.Толстанов.

За його словами, в МОЗ працює група, яка відпрацьовуватиме створення системи трансплантології в Україні.