Українці покривають майже половину фінансування медицини

Українці покривають за свій рахунок майже половину фінансування охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Комітету ВР з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва в ході розширених комітетських слухань на тему: «Реформування системи медичного обслуговування населення і перспективи запровадження обов`язкового медичного страхування в Україні».

За її словами, Україна значно поступається європейським країнам за таким показником як частка державних витрат у структурі загальних витрат на охорону здоров`я.

«За оцінкою ВООЗ, цей показник у нашій країні в 2010 році становив лише близько 56%, тоді як у сусідній Росії – понад 62%, а в країнах – членах Євросоюзу – в середньому близько 76 відсотків. Це означає, що українці на своїх плечах несуть майже половину всього тягаря фінансування охорони» здоров`я, - сказала Т.Бахтєєва.

Вона наголосила, що основна частка приватних витрат громадян України у сфері охорони здоров`я пов`язана з оплатою ліків – практично всі вони оплачуються українцями безпосередньо зі своєї кишені.

«Частка витрат на медикаменти в структурі бюджетних витрат на охорону здоров`я у 2010 році в Україні становила лише близько 11%, або приблизно 12 американських доларів на одного жителя. Це – у 40 разів менше, ніж у Німеччині і майже у 12 разів менше, ніж в Естонії. Рівень готівкових платежів сімей в Україні становить більш як 40% від загальних витрат на охорону здоров`я. Це – у 2,5 разу більше, ніж у середньому по країнах ЄС і в 1,3 разу більше, ніж у Росії», - зазначила Т.Бахтєєва.

Народний депутат, посилаючись на оцінні дані Всесвітньої організації охорони здоров`я 2010 року, поінформувала, що рівень державних витрат на охорону здоров`я з розрахунку на одного жителя в 2010 році в Україні становив 294 долари.

«Водночас, у середньому по Європейському регіону ВООЗ цей показник досягає 1546 доларів, в середньому у світі – 478 доларів», - зазначила Т.Бахтєєва.

На її думку, «з одного боку, система охорони здоров`я України задихається від багаторічного хронічного дефіциту державного фінансування, з іншого боку, ця система украй неефективно використовує наявні ресурси».

Розширені слухання Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я проходять за участю голови Комітету Державної думи РФ з охорони здоров`я Сергія Калашникова, голови Комісії парламенту Республіки Молдова із соціального захисту, охорони здоров`я і сім`ї Володимира Хотіняну, міністра охорони здоров`я Республіки Молдова Андрія Усатого, а також представників Мінохоронздоров`я, міжнародних і громадських організацій, експертів.