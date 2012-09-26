Обов'язкове медстрахування в Україні можуть ввести у 2014 році

Обов`язкове медичне страхування в Україні можуть ввести у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва під час розширених слухань на тему: «Реформування системи медичного обслуговування населення і перспективи введення обов`язкового медичного страхування в Україні».

«Одним з найскладніших, однак украй необхідніших етапів реформи медичного обслуговування в Україні є перехід до обов`язкового медичного страхування, умови для введення якого, як зазначено у Програмі економічних реформ, мають бути створені до кінця 2014 року», - сказала Т.Бахтєєва.

Проте, підкреслила народний депутат, навіть якщо відповідні закони буде прийнято найближчим часом, «реорганізація всієї системи охорони здоров`я де-факто буде досить довготривалим і хворобливим процесом, однак цього процесу не треба боятися, як і не можна його відкладати. Гірше, ніж є, точно не буде».

«За останні роки до парламенту було подано безліч законопроектів про обов`язкове медичне страхування. Ми ретельно аналізували всі ці законопроекти. Для вирішення головного питання про статус організації, яка проводитиме страхування, було проведено голосування народних депутатів. Такою організацією буде Фонд обов`язкового медичного страхування України з державним статусом», - відзначила Т.Бахтєєва.

За її словами, створення саме державного фонду дозволить забезпечити жорсткий контроль за цільовим використанням коштів страхування.

Контроль за його діяльністю здійснюватиме наглядова рада, яка складається з представників Верховної Ради України, Кабінету міністрів України і представників органів місцевого самоврядування, додала вона.

«Я хочу підкреслити, що державне фінансування зберігається, а страхові внески – це додаткове джерело коштів. Ніхто не знімає з держави відповідальність за здоров`я громадян. Особливо з малозабезпечених, пенсіонерів, інвалідів і дітей», - заявила Т.Бахтєєва.

На її думку, обов`язкове державне медичне страхування зможе вирішити «проблему фрагментації фінансових ресурсів охорони здоров`я шляхом їх об`єднання у великі, добре захищені від ризиків пули».

«Державне медичне страхування також зможе вирішити проблему чіткого визначення переліку державних гарантій, які мають бути надані кожному застрахованому у вигляді оплачуваного за рахунок страховки переліку медичних послуг і ліків», - сказала Т.Бахтєєва.