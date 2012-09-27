Підприємство «Захід» повністю очищено від радіоактивного берилію

Державне науково-виробниче підприємство «Захід», розташоване у Святошинському районі столиці, повністю очищено від понад 500 тонн радіоактивного берилію і готове до організації виробництва на його території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики КМДА Людмила Денисюк повідомила під час виїзної наради на території підприємства «Захід» щодо вирішення актуальних питань у сфері техногенно-екологічної безпеки Києва.

Вона зазначила, що протягом чотирьох місяців 111 контейнерів вагою 5 тонн кожен були вивезені з території заводу.

«Територія на сьогоднішній день є повністю безпечною, й управління екології займається лабораторними дослідженнями з приводу того, який рівень берилієвих відходів залишився на території цього заводу», - повідомила Л.Денисюк і додала, що відповідні дослідження вже завершуються.

Вона також зауважила, що підприємству, яке займалася вивезенням берилію з території України, перераховано майже 14 млн грн.

За словами Л.Денисюк, контейнери вивезли 19 червня, а 16 липня вони вже були доставлені до місця захоронення.

Також Л.Денисюк зазначила, що тепер влада має вирішити, яким чином надалі використовувати 2,5 га території підприємства «Захід».

У свою чергу начальник Головного управління комунальної власності Києва Дмитро Парфененко нагадав, що у липні Київрада прийняла рішення щодо передачі у комунальну власність ДНВП «Захід», у даний час завершується робота з підготовки розпорядження Кабінету міністрів про передачу заводу з державної у комунальну власність.

«Десь за місяць ця робота буде завершена», - додав Д.Парфененко.

Водночас голова Святошинської райдержадміністрації Сергій Рюмшин повідомив, що наразі є пропозиції щодо відкриття на території підприємства меблевого виробництва або виготовлення виробів з деревини.

Як повідомляв УНІАН, ДНВП «Захід» раніше використовувало берилій для виробництва космічних апаратів. Метал зберігався у контейнерах на території заводу багато років.