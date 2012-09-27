Вимагають звільнити начальника Кременчуцького військового ліцею

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко вимагає усунути від виконання посадових обов`язків начальника Кременчуцького військового ліцею (Полтавська область) Володимира Полякова за грубі порушення прав дитини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ю.Павленка.

У повідомленні прес-служби зазначається, що у зв`язку з грубими порушеннями прав дитини у Кременчуцькому військовому ліцеї Ю.Павленко звернувся до губернатора Полтавської області Олександра Удовиченка з вимогою усунути від виконання посадових обов`язків начальника ліцею В.Полякова.

Згідно з повідомленням, батьки шести вихованців установи звернулися до Ю.Павленка з листом, в якому стверджували, що дітей упродовж двох тижнів систематично піддавали фізичному і психологічному насильству. Вони також повідомили, що у них є акти судової медичної експертизи дітей, де засвідчені побої, проте з боку керівництва ліцею не вживалося необхідних заходів для запобігання або розв’язання конфлікту.

Ю.Павленко вважає дітей потерпілими, і захищатиме права всіх учасників конфлікту. За його пропозицією з ліцеїстами працюватиме медіатор для врегулювання конфліктної ситуації шляхом примирення сторін.

Як повідомляв УНІАН, прокурор міста Кременчука Тимофій Кодола порушив кримінальну справу за побої і катування, заподіяні ліцеїстам першого курсу Кременчуцького військового ліцею другокурсниками. Начальник військового ліцею В.Поляков визнає, що спроби нестатутних взаємин у навчальному закладі були. Водночас він говорить, що дії деяких з батьків ліцеїстів першого курсу є упередженими, і спрямовані на дестабілізацію роботи навчального закладу.