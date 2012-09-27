Україна готова реагувати на терористичні загрози

Заступник голови СБУ Володимир Породько заявляє, що українська влада готова відреагувати на терористичні загрози.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на міжнародній конференції «НАТО і партнери: нові виклики безпеці».

«Стосовно питань боротьби з тероризмом, то, незважаючи на відсутність в Україні чинників, які прямо викликають терористичні загрози, ми чудово розуміємо, що будь-який невиважений крок у міжнародних відносинах або невірне політичне рішення може бути завтра приводом для терористичних посягань. Тому ми готові невідкладно реагувати на такі загрози», - сказав він.

За словами В.Породька, гарантування безпеки під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у червні цього року фактично стало перевіркою національної антитерористичної системи на дієздатність.