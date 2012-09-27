Україна перестала бути донором міжнародного усиновлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко під час онлайн-конференції, присвяченої Дню усиновлення, що відзначається 30 вересня.

«Ще донедавна в нашій країні працювало понад 300 посередницьких організацій, які займалися міжнародним усиновленням, на сьогодні їх майже не лишилося», - зазначив Ю.Павленко.

За словами Уповноваженого, в Україні переважає тенденція національного усиновлення.

«За 8 місяців 2012 року українці всиновили 1298 дітей, іноземці – 503 дитини. Це дуже позитивна тенденція, бо ще у 2004-2006 роках переважало міждержавне усиновлення – іноземці усиновлювали вдвічі більше, ніж українці. Цього року майже втричі більше усиновлюють українці», - наголосив Ю.Павленко.

У свою чергу керівник програми «Сирітству – ні!» Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» підкреслила, що українці почали частіше усиновлювати дітей віком понад три роки.

«Безумовно, ситуація відрізняється від тої, що спостерігалася 5 років. Наприклад, на сьогодні намітилася динаміка щодо усиновлення старших дітей, чого ще кілька років тому практично не було. Серед цих дітей є відсоток діток з фізичними та іншими вадами», - зазначила Д.Касьянова.

Ю.Павленко повідомив, що на сьогоднішній день в Україні - 96 тисяч дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

«26 тисяч сиріт - в банку всиновлення. З них дві третини – це діти старше 10 років, а 1 500 із них – дітки віком до 5 років, при чому 50% - з дуже тяжкими захворюванням», - зазначив Ю.Павленко.

За його словами, в нашій країні є черга потенційних усиновлювачів, а ще 5 років тому була черга сиріт на усиновлення.

«Найменше сиріт – у західних областях: близько піввідсотка від загальної кількості дітей. Найбільше ж усиновлюють у тих регіонах, де найбільше сиріт. Лідер – Дніпропетровська область, де за останній рік кількість усиновлень зросла удесятеро), а також у Харківській, Херсонській, Київський областях, АР Крим», - зауважив Ю.Павленко.