Білорусь пропонує Україні створити СП з виробництва ліків

Прем’єр-міністр Республіки Білорусь Михайло Мясникович запропонував розглянути можливість щодо створення спільного підприємства з виробництва ліків. Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це він заявив вчора у Ялті під час зустрічі з Главою українського Уряду Миколою Азаровим.

«Ми просимо Вас розглянути можливість створення спільного підприємства у фармацевтичній галузі», - сказав Михайло Мясникович. При цьому він додав, що Білорусь щорічно імпортує значні обсяги ліків. А тому створення такого підприємства є взаємовигідним.

Водночас М.Азаров пообіцяв вивчити та розглянути цю пропозицію, зазначивши, що Україна має передові технології з виробництва ліків.

Також сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці.