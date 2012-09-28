Синоптики обіцяють на завтра теплу погоду без дощів

Завтра, 29 вересня, на території Україні збережеться тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, без опадів, лише вночі у центральних та Одеській областях, а вдень у східній частині та на Закарпатті місцями невеликий дощ, подекуди гроза.

Вітер північно-західний з переходом на Правобережжі на південний, 5-10 м/с.

Температура у південній частині вночі 11-16°, на узбережжі Криму до 18°, вдень 23-28°; на решті території вночі 8-13°, вдень 18-23°, на сході до 26°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 12-17°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 18-23°; у Києві вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Сьогодні, 28 вересня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-22°, в Дніпрі біля Києва - 17°.