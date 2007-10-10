На Одещині до лікарні потрапили 12 осіб, які отруїлись на весіллі
09:44, 10 жовтня 2007Країна
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З них 1 дитина
В Одеській області протягом 7 і 8 жовтня до інфекційного відділення Кілійської міської лікарні з діагнозом “гострий гастро ентероколіт” було госпіталізовано 12 осіб (з них 1 дитина), які 7 жовтня святкували весілля у с.Шевченкове Кілійського району.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, усього на весіллі перебувало близько 120 осіб.
Стан здоров`я потерпілих - середнього ступеню важкості. В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводяться протиепідемічні заходи.
Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС в Одеській області.
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