В Україні буде центр моніторингу профілактики хвороб

В Україні буде створено національний центр моніторингу профілактики хвороб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківську на брифінгу повідомила віце-прем’єр-міністр України, міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова.

Вона додала, що має на увазі створення профілактичного центру моніторингу інфекційних і неінфекційних хвороб.

«Ми будемо створювати національний центр моніторингу, а підрозділи будуть діяти у виді маленьких центрів із профілактичної роботи і прийняття наших даних з моніторингу в регіонах. А головний центр, який буде виробляти політику моніторингу і давати поради і центральним органам виконавчої влади і лікувальним закладам на місцях, він буде створений в Києві», - зауважила міністр.