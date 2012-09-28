З 2013 року в Україні розпочнеться реалізація програми із забезпечення житлом дітей-сиріт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-конференції в Харкові повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

«На наступний рік ми домовилися, що з Міністерством фінансів починаємо нову програму, яка 20 років у нас не фінансувалася, - програму по житлу для дітей-сиріт. Цю програму (ми домовилися з Мінфіном і її підтримав Президент) ми спробуємо включити (у держбюджет), і вона буде включена мінімум на 100 млн грн на наступний рік», - сказав С.Тігіпко.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні нараховується 96 тис. дітей-сиріт.

Віце-прем’єр підкреслив, що уряд ставить завдання до 2020 року забезпечити всіх сиріт сімейними формами виховання.

«Завдання у нас стоїть просте – до 2020 року жодної дитини не повинно бути в країні не у сімейних формах виховання. Всі діти повинні перебувати в сімейних формах виховання», - сказав С.Тігіпко.

За його словами, за 8 місяців 2012 року в Україні було усиновлено 1298 дітей.