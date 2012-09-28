ЄС виділив понад 1 млн євро для боротьби зі сказом в Україні

Директорат Єврокомісії з охорони здоров`я та захисту прав споживачів (САНКО) виділив понад 1 млн євро для створення буферної зони на території чотирьох українських областей для запобігання поширенню сказу, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на слова голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимира Горжеєва.

Буферну зону площею 70 кв. км по периметру буде створено на території Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, прилеглих до території ЄС.

«На території країн Європейського Союзу проводиться суцільна імунізація диких тварин для зупинки поширення сказу. Й зараз директорат САНКО виділив понад 1 млн євро для створення буферної зони розміром 70 кв. км по периметру таких прикордонних областей як Волинська, Львівська, Івано-Франківська і Закарпатська. На сьогодні в цих областях завершуються роботи з організації тендеру. Ми плануємо, що Угода, яку підписали 13 червня 2012 року міністри сільського господарства України та Польщі з виконання програми боротьби зі сказом, буде пролонгована на 6-10 років, щоб повністю звільнити цю зону від сказу», - повідомив В.Горжеєв.

За словами голови Держветфітослужби, в Україні виділяється в середньому близько 100 млн грн на проведення протиепізоотичних заходів, із яких понад 42 млн направляється на профілактику сказу, зокрема, вакцинацію сільськогосподарських тварин та імунізацію диких тварин у п`яти областях. Оскільки цих коштів недостатньо для здійснення комплексу заходів із профілактики сказу на всій території України, планується збільшити державне фінансування.

«При підготовці Закону «Про державний бюджет України на 2013 рік» необхідно передбачити кошти для оральної імунізації диких тварин на всій території держави й виділити додатково 42 млн грн. Це дасть можливість виконати таку роботу, яку здійснюють країни Західної Європи. Також пропонується передбачити додаткове фінансування в розмірі 85 млн грн для проведення масштабної кампанії в найбільш небезпечних щодо сказу зонах», - зазначив В.Горжеєв.

Він додав, що проведення профілактичних заходів значно дешевше порівняно з витратами на ліквідацію захворювання та його лікування у людей. Тому збільшення виділення державних коштів, кампанія зі створення буферної зони, що фінансується ЄС, а також комплексна робота Держветфітослужби допоможе поступово виправити ситуацію з поширенням сказу в Україні.

За даними Держветфітослужби, в 2011 році в Україні було зареєстровано 6 випадків захворювання людей на сказ - у Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Тернопільській областях і в Києві. В 2010 році було зареєстровано 3 випадки.

Довідка УНІАН. На сьогодні сказ зареєстровано в 113 країнах світу. Щорічно від цієї хвороби гинуть 55 тисяч осіб.