На Дніпропетровщині дивом врятовано новонароджену дівчинку

За кілька днів дівчинка-найда отямилась від шоку, котрий їй довелося пережити, і нині почувається добре, кажуть лікарі.

Найда перебуває в Дніпропетровській лікарні №3. Вона найздоровіша серед інших малюків, незважаючи на всі пережиті випробування, кажуть медики. Лікарі впевнені, що у дитини обов’язково будуть батьки і вона стане щасливою. До лікарні вже дзвонять охочі її вдочерити.

Температура тільця немовляти-найди після кількагодинного перебування у вигрібній ямі туалету не перевищувала 30 градусів. Результати аналізів дівчинки не виявили у немовляти ані пневмонії, ані ознак застуди, кажуть лікарі.

ICTV