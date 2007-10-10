В Україні продовжується отруєння грибами

З початку жовтня у Закарпатській області внаслідок отруєння грибами постраждали п’ятеро осіб, у тому числі 11-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС України в Закарпатській області, підліток отруївся пластинчастими грибами-«зонтиками», які найчастіше сприймають за їстівні печериці та сироїжки.

За оперативними даними Херсонської обласної санітарно-епідеміологічної станції, цього року у регіоні внаслідок отруєння грибами постраждало 12 осіб, у тому числі двоє дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні у справах преси та інформації облдержадміністрації, найбільше потерпілих – у Херсоні та Новій Каховці.

Останній випадок стався у Скадовську 9 жовтня. У реанімаційне відділення центральної районної лікарні у стані середньої важкості був доставлений 24-річний місцевий житель з діагнозом отруєння грибами.