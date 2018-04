Донорська кров і кров, яка тече по судинах, відрізняються за своїм складом. Донорська кров сприяє розвитку інфарктів та інсультів.

Учені виявили, що рівень оксиду азоту в крові починає падати вже в перші три години після її отримання. Донорська кров і кров, яка тече по судинах, відрізняються за своїм складом: в процесі зберігання вона швидко позбавляється найважливішого компоненту – оксиду азоту, необхідного для нормальної доставки кисню в тканини.

„Неповноцінна” донорська кров сприяє розвитку інфарктів та інсультів, вважають дослідники з Університету Дюка.

Останніми роками медичне співтовариство звернуло увагу на проблему „неповноцінності” донорської крові. Проведені дослідження показали, що люди, яким переливалася кров, частіше страждають від інфарктів, інсультів і серцевої недостатності, повідомив керівник однієї з дослідницьких груп Джонатан Стемлер.

Проте, залишалося незрозумілим, які саме зміни крові роблять її „дефектною”, відзначив він.

Стемлер і його колеги заявили про те, що знайшли пояснення цій проблемі. За їх словами, незабаром після отримання крові вона починає втрачати оксид азоту. Ця важлива складова крові викликає розширення судин, забезпечуючи доставку кисню в тканини організму.

„Не важливо скільки кисню несуть на собі еритроцити, він не може потрапити в тканини у необхідній кількості за відсутності оксиду азоту”, - заявив учений.

За словами Стемлера, проблему дефіциту оксиду азоту цілком можна вирішити: треба лише наситити донорську кров цією речовиною. Дослідники вже провели відповідні експерименти на собаках і підтвердили, що додавання нітрату азоту в консервовану кров перед її введенням відновлює нормальне кровопостачання тканин.

Для остаточного підтвердження результатів необхідне проведення клінічних випробувань, відзначив дослідник.

Друга команда вчених, очолювана Тімоті Макмахоном з Університету Дюка, вивчала зміни в консервованій крові з часом. В даний час кров може зберігатися в банках крові до 42 днів.

Учені виявили, що рівень оксиду азоту в крові починає падати вже в перші три години після її отримання, і залишається украй низьким з першого по 42 день, повідомив Макмахон.

Звіт про результати обох досліджень був опублікований в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

