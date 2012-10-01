У Україні інсульт зупинять танцями

В Україні боротимуться з інсультом за допомогою танців. За ініціативою Української асоціації по боротьбі з інсультом в крупних містах країни пройдуть майстер-класи народного артиста України, танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса. Майстер-класи відбудуться в рамках акції "Стоп інсульт 2012".

Коментуючи свою участь в акції, Григорій Чапкіс підкреслив, що все життя проводить в танці, завдяки цьому в свої 82 року на здоров’я не скаржиться. Адже рух – це перша умова для профілактики інсульту.

Акція "Стоп інсульт" стартує 3 жовтня в Луганську. 6 жовтня вона пройде в Дніпропетровську, 10 жовтня - в Львові, 13 жовтня її учасники зустрінуться в Києві, 16 жовтня - в Одесі. Завершиться акція 19 жовтня в Харкові.

likar.info