Ставлення до психічно хворих в Україні поліпшується

Українське суспільство наближається до європейських стандартів у ставленні до проблем психічно хворих. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції, присвяченій Всесвітньому дню психічного здоров’я президент Асоціації психіатрів України, голова Експертної ради при Міністерстві праці та соціальної політики України Семен ГЛУЗМАН.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, пан Глузман зауважив, що дані соціологів з різних країн свідчать, що в Україні найбільше публікацій у засобах масової інформації на тему психічного здоров’я населення та життя інвалідів, порівняно з іншими пострадянськими країнами. Це пов’язано з діяльністю громадських організацій, які активно лобіювали цю тему. Однак громадські об’єднання потребують допомоги держави.

“Я не маю на увазі, що вона обов’язково повинна мати фінансовий характер. Розв’язання даної проблеми вимагає щонайменше взаєморозуміння. Однак нині ситуація змінюється, порівняно з тим, що 20 років тому про життя інвалідів та психіатричних хворих взагалі мовчали” – зазначив С.ГЛУЗМАН.