В Україні щороку від онкологічних хвороб помирає майже 90 тис. осіб - Богатирьова

В Україні щороку від онкологічних хвороб помирає майже 90 тис. осіб, з яких більше третини - люди працездатного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила в Івано-Франківську віце-прем’єр-міністр України, міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова на науково-практичній конференції «Рак шийки матки: актуальні питання діагностики та лікування».

Вона також повідомила, що «у світі рак шийки матки знаходиться на другому місці за поширеністю. Щорічно реєструється 500 тис. осіб. Лише в європейському регіоні щорічно 30 тис. жінок з цим діагнозом помирає».

Міністр зауважила, що «за період 2001-2011 років захворюваність на рак шийки матки в Україні збільшилася на 10,3%. У 2011 році захворіло 4 тис. 987 жінок, з яких 2 тис. 124 померли. Державу насторожує те, що рак шийки матки помолодшав, вийшовши на рівень 35-40 років».

«Рак сьогодні оголосив нам війну. І, якщо вживати військову термінологію, нам потрібно піднятися на повний зріст і вийти з окопів на боротьбу з цією хворобою», – сказала Р.Богатирьова.

За її словами, найбільша надія на покращення ситуації – це профілактика, як важлива складова стратегії боротьби із захворюванням.

Р.Богатирьова висловила сподівання, що сьогоднішня конференція виробить спільну позицію до профілактики, лікування і реабілітації людей з цією важкою недугою.

На конференції були присутні вчені-практики з України, Росії та Білорусі.