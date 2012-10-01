В Україні похолодає з 8 жовтня

Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що похолодання прийде в Україну з 8 жовтня.

Про це під час брифінгу повідомив заступник директора Гідрометцентру Анатолій Прокопенко, поінформували УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Крім того, зазначив він, наприкінці тижня збільшиться кількість опадів.

«Наразі в Україні утримуються сприятливі погодні умови. Температура повітря на 3-7 градусів перевищує норму. Найближчі 3 дні невеликі короткочасні опади можливі у західній та північній частині країни. Температура повітря вночі +7…+13°, на півдні +14…+19°. Удень стовпчик термометра коливатиметься в межах +16…+22°, на півдні та у Закарпатті +23…+28°. У морі ще можна купатися – температура води +20…+22°. При цьому з 8 жовтня очікуються зміни погоди - збільшення опадів і зниження температури повітря», - повідомив А.Прокопенко.

За його словами, з 8 жовтня очікується збільшення опадів на більшій частині України, температура вдень опуститься до +14...+19°, а на півдні до +18...+23°. 9 жовтня пройдуть короткочасні дощі на сході країни, температура вночі опуститься до +2...+8°, а вдень до +9...+15°, у південних областях до +18°.

10-11 жовтня температура вночі +2...+8°, на заході й півночі можливі заморозки. Температура вдень становитиме +6..+12° на півночі та заході країни, +13...+19° - на решті території України.

Крім того, заступник директора Гідрометцентру повідомив, що 3 жовтня в західних і північних областях очікуються короткочасні дощі, а температура вночі буде +8...+14°С, удень +17...+23°С.

Він також зазначив, що 4 жовтня утримуватиметься суха погода, короткочасний дощ можливий у західній частині країни. Температура вночі +8...+14°, на заході та півночі вдень +17 ...+23°, а на решті території України до +26°.

5-6 жовтня очікуються короткочасні дощі в північних і східних областях, температура вночі +8...+14°, удень +18...+24°. 7 жовтня – без опадів, температура вночі +8...+13°, удень +18...+24°.