Рівень народжуваності на Волині перевищує загальноукраїнський

Показник народжуваності у Волинській області більший за загальноукраїнський майже на третину, повідомляє облуправління охорони здоров’я .

У першому півріччі цього року в області він становив 13,4 на 1 тис. населення, тоді як в цілому по Україні - лише 9,6 на 1 тис. населення, повідомив на прес-конференції начальник обласного управління охорони здоров`я Ігор ВАЩЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, серед позитивних моментів, за словами І.ВАЩЕНЮКА, також зниження показника малюкової смертності. За 6 місяців цього року він становив 6,93 на 1 тис. новонароджених, тоді як в Україні цей показник - на рівні 10,68. Цьому, вважає І.ВАЩЕНЮК, сприяє отримання спецобладнання для пологових стаціонарів, впровадження новітніх перинатальних технологій, а також систематичне підвищення кваліфікації медичного персоналу. Крім того, це стало можливим завдяки впровадженню на Волині спеціальних програм у пологових будинках, зокрема, українсько-американських програм «Здоров`я матері і дитини» та «Разом до здоров`я», а також українсько-швейцарської програми «Перинатальне здоров`я».

Проте, зауважив І.ВАЩЕНЮК, хоча показники народжуваності і зростають, природний приріст населення в області у першому півріччі 2007 року був від`ємним і становив - 2,08, тоді як в Україні - 7,0.