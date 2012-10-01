Суд постановив повернути Євпаторії 40 соток землі біля моря

Господарський суд Криму скасував рішення Євпаторійської міської ради, прийняте в 2010 році, про виділення фірмі "Дагаз" 40 соток землі вартістю 3,7 млн. грн у 100-метровій зоні Чорного моря для будівництва пансіонату, як незаконне.

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури Криму, Госпсуд задовольнив позов наглядового відомства Євпаторії минулого тижня.

"Суд погодився з доводами прокуратури про порушення вимог закону при виділенні ділянки в прибережній захисній смузі міста-курорту, де заборонено розміщення будь-яких споруд, окрім гідротехнічних", - йдеться в прес-релізі.

Згідно з рішенням, ділянка підлягає поверненню громаді Євпаторії.