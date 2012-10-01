Суд постановив повернути Євпаторії 40 соток землі біля моря
15:24, 01 жовтня 2012Країна
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Вартістю 3,7 млн. грн
Господарський суд Криму скасував рішення Євпаторійської міської ради, прийняте в 2010 році, про виділення фірмі "Дагаз" 40 соток землі вартістю 3,7 млн. грн у 100-метровій зоні Чорного моря для будівництва пансіонату, як незаконне.
Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури Криму, Госпсуд задовольнив позов наглядового відомства Євпаторії минулого тижня.
"Суд погодився з доводами прокуратури про порушення вимог закону при виділенні ділянки в прибережній захисній смузі міста-курорту, де заборонено розміщення будь-яких споруд, окрім гідротехнічних", - йдеться в прес-релізі.
Згідно з рішенням, ділянка підлягає поверненню громаді Євпаторії.
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