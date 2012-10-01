У 30 містах стартував проект “Перемагаючи рак грудей”

В Україні стартував спільний проект онкологів та фітнес-тренерів “Перемагаючи рак грудей”, спрямований на підтримку жінок, хворих на рак молочної залози або які перенесли мастектомію.

Про це доктор медичних наук, лікар-онколог Алла Вінницька повідомила на прес-конференції в УНІАН.

Акція триватиме до кінця жовтня. Вона проводиться з метою донести до жінок тезу, що активні фізичні навантаження на 30% здатні зменшити ризик захворіти на рак і на 45% підвищують шанси вижити після встановлення діагнозу.

Проект реалізується Лікарнею сучасної онкологічної допомоги ЛІСОД в рамках заходів Міжнародного місяця боротьби з раком грудей за підтримки американських партнерів.

Як зазначила А.Вінницька, щороку 17 тис. українок дізнаються, що хворі на рак молочної залози (РМЗ), і менше половини з них долають 5-річний рубіж виживання. Але навіть якщо жінці вдається вижити, її боротьба з хворобою триває, зокрема залишаються фантомні болі, спостерігаються астенічні стани, нерухливість плечей, депресія. Водночас реабілітаційних курсів для жінок після видалення молочної залози практично немає, у зв’язку з чим їм дають інвалідність.

За інформацією А.Вінницької, 5 років тому вона розпочала роботу над цим проектом, і спеціально розроблені фахівцями вправи вперше допомогли в одужанні двом жінкам в Ужгороді. Пізніше ці вправи використали активісти ГО “Амазонки Закарпаття”, на сьогодні спеціальний комплекс вправ допоміг реабілітуватися вже 60 жінкам, які хворіли на рак молочної залози.

З метою широкого впровадження лікувального комплексу протягом жовтня у більш ніж 30 містах України в мережі фітнес-клубів для жінок FitCurves будуть підготовлені спеціалісти, які працюватимуть з жінками, що перенесли операцію з видалення грудей. Заняття для цієї групи жінок проводитимуться безкоштовно. З переліком клубів, що братимуть участь у проекті, можна ознайомитись на сайті www.fitcurves.org.

Також в рамках проекту протягом жовтня проводитиметься інформаційна компанія стосовно раку молочної залози, спрямована на стимулювання жінок пройти відповідні обстеження.

Учасники прес-конференції закликали громадські організації та лікарів-онкологів приєднуватися до проекту “Перемагаючи рак грудей”.

За даними, які навела А.Вінницька, 5-річний рубіж виживання жінок, які хворіли на РМЗ, в західних розвинутих країнах та США становить 88%, а в Україні – 56%.

“В Україні кожні півгодини одна з жінок дізнається про цей діагноз і кожну годину одна з жінок вмирає з цим діагнозом. Є ще один показник – летальність до року після виявлення хвороби, що є свідченням «запущеності» утворень. Якщо в Штатах цей відсоток лише 2, в Україні – 12%”, - зазначила лікар.

Вона наголосила, що всі жінки мають щороку проводити обстеження грудей.

“Але на всіх онкологічних конгресах дуже широко висвітлюється зв’язок між активною життєвою позицією, активними фізичними заняттями зі зниженням ризику захворюваності на рак. Це доведений факт. І вважається, що ризик виникнення раку молочної залози у жінок, які регулярно займаються спортом або фізичними вправами, тобто які ведуть активний спосіб життя, знижується до 80%. Саме ці дослідження десь спонукали нас на те, що ми вирішили зробити такий соціальний проект”, - пояснила А.Вінницька.

Координатор проекту, спортивний дієтолог Світлана Співакова повідомила, що в проекту “Перемагаючи рак грудей” 20 жовтня на Майдані Незалежності у Києві заплановано провести День здоров’я.

“Ми хочемо говорити про здоров’я, про елементарні речі, які треба робити для свого здоров’я. Це перш за все хоча б 30 хвилин на день присвячувати фізичним навантаженням, звернути увагу на те, що ми їмо, можливо змінити меню у своїй родині, подружитися з лікарями”, - сказала С.Співакова.